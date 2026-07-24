رئيسة بلدية راسنحاش: جلسة الاثنين لمعالجة الأزمة والانفتاح على جميع المبادرات

أكدت رئيسة بلدية راسنحاش، بدر سهيل مراد، أن المجلس البلدي سيعقد جلسة يوم الاثنين وفق الأصول القانونية والإدارية، لبحث الأزمة الناجمة عن الاستقالات، مشيرة إلى أن جدول الأعمال يتضمن استقبال رئيس اتحاد بلديات البترون روجيه يزبك، بالتنسيق مع محافظ الشمال، في إطار مساعٍ لتقريب وجهات النظر والوصول إلى حلول تحفظ المصلحة العامة واستمرار العمل البلدي.

وأوضحت، في بيان، أن حضور رئيس الاتحاد أو تدخل القائمقام والمحافظ في مثل هذه الأزمات يعد إجراءً إداريًا طبيعيًا يهدف إلى المساعدة في حل الخلافات وضمان حسن سير العمل البلدي، مؤكدة أن مشاركة رئيس الاتحاد تأتي بروح التعاون والمسؤولية، وليس كما يحاول البعض تصويرها.

وأعربت مراد عن أسفها لما يتم تداوله من تفسيرات لا تعكس حقيقة ما يجري داخل البلدية، مؤكدة احترامها الكامل لحرية الإعلام، وداعية إلى تغليب لغة الحوار والاحتكام إلى القانون بدل التصعيد.

كما شددت على أن رئاسة البلدية ستبقى منفتحة على جميع المبادرات الرامية إلى إنهاء الأزمة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة، بما يحفظ كرامة الجميع ويحقق مصلحة البلدة، داعية الأهالي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات وانتظار نتائج جلسة الاثنين

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