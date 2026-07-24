بالصور: تحذير عاجل.. ممنوع السباحة على امتداد الشاطئ اللبناني

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني البيان الآتي:

تحذير عاجل.. ممنوع السباحة على امتداد الشاطئ اللبنانيhttps://t.co/5UmCfARiGB pic.twitter.com/biTIH7xp8c — Cedar News (@cedar_news) July 24, 2026

تحذّر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين من خطورة ممارسة السباحة على امتداد الشاطئ اللبناني، من العبدة شمالاً إلى الناقورة جنوباً، بسبب ارتفاع الأمواج وقوة التيارات البحرية، ما يزيد من خطر وقوع حوادث الغرق ويعرّض حياتهم للخطر.

وتدعو المديرية الجميع إلى توخّي الحذر والامتناع عن السباحة إلى حين تحسّن الأحوال البحرية، والتقيّد بإرشادات السلامة العامة وتعليمات الجهات المختصة.

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