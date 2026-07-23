روجيه يزبك يردّ على مزاعم بشأن أزمة بلدية رأسنحاش: هدفي كان المصالحة فقط

صدر عن رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون روجيه يوسف يزبك بيانا توضيحيا حول الأزمة في بلدية رأسنحاش أكد فيه أن”تدخلي في ملف بلدية راسنحاش واستقالة عدد من أعضاء مجلسها البلدي، جاء حصرا” بعلم وبالتنسيق مع سعادة محافظ لبنان الشمالي وسعادة قائمقام البترون، وفي إطار المسؤولية التي أتحملها كرئيس لاتحاد بلديات منطقة البترون، بهدف تقريب وجهات النظر بين أعضاء المجلس البلدي حفاظًا على انتظام العمل البلدي وصونًا لمصلحة أهالي رأسنحاش.”

وأضاف: “لقد انطلق دوري من حرصي على المصلحة العامة فقط، والهدف الوحيد هو تجنيب البلدة المزيد من الانقسام وتمكين البلدية من متابعة خدمة أهلها.

أما ما يتم التداول به من مزاعم تتعلق بدفع أموال أو شراء ذمم أو أي شكل من أشكال التأثير المالي، فهو عارٍ تمامًا من الصحة، وهو مجرد افتراءات لا تستند إلى أي دليل.”

وتابع يزبك: “يشهد طرفا الخلاف في رأس نحاش، قبل غيرهما، أن دوري اقتصر على بذل مساعٍ صادقة للمصالحة ولمّ الشمل، ولم أنحز إلى أي طرف، بل سعيت إلى حماية المجلس البلدي من الانقسام خدمةً للبلدة وأهلها.

والمؤسف أن بعض الجهات، بدل أن تواكب أي مبادرة تهدف إلى رأب الصدع وإنهاء الأزمة، اختارت خلط الوقائع بالتحليلات والاستنتاجات المنتهية صلاحيتها، بما لا يؤدي إلا إلى تعميق الخلافات وتأجيج الاحتقان، وحرمان رأسنحاش وأهلها من فرصة استعادة انتظام العمل البلدي وتسهيل شؤون المواطنين. أما التحليلات وربط للأحداث فلا يعدو كونه رواية تفتقر إلى الوقائع والأدلة، ولا تخدم إلا زيادة الانقسام.”

وختم: “سأبقى، كما كنت دائمًا، إلى جانب جميع بلدات منطقة البترون، أعمل على جمع الكلمة وتغليب المصلحة العامة، بعيدًا عن أي تجاذبات أو حسابات.”

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