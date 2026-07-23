لبنان

بلدية بيروت تواصل إزالة التعديات في المصيطبة

Published: 3 hours ago
بلدية بيروت تواصل إزالة التعديات في المصيطبة

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه” في إطار مواصلة الإجراءات الرامية إلى إزالة المخالفات والتعديات والإشغالات التي تؤثر على حركة المواطنين، نفّذت دائرة السير  في بلدية بيروت، بناءً على توجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وبمؤازرة فوج حرس مدينة بيروت وشرطة بيروت في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حملة ميدانية في منطقة المصيطبة وتحديداً سوق الخضار في حي اللجا .

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وأسفرت الحملة عن إزالة التعديات والإشغالات المخالفة التي امتدت إلى الأرصفة والطرقات والأملاك العامة، وأعاقت حركة المشاة والمركبات، وذلك في إطار منع التعديات والتقيد بالأنظمة المرعية الإجراء”.

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Published: 3 hours ago
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