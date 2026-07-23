بلدية بيروت تواصل إزالة التعديات في المصيطبة

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه” في إطار مواصلة الإجراءات الرامية إلى إزالة المخالفات والتعديات والإشغالات التي تؤثر على حركة المواطنين، نفّذت دائرة السير في بلدية بيروت، بناءً على توجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وبمؤازرة فوج حرس مدينة بيروت وشرطة بيروت في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حملة ميدانية في منطقة المصيطبة وتحديداً سوق الخضار في حي اللجا .

وأسفرت الحملة عن إزالة التعديات والإشغالات المخالفة التي امتدت إلى الأرصفة والطرقات والأملاك العامة، وأعاقت حركة المشاة والمركبات، وذلك في إطار منع التعديات والتقيد بالأنظمة المرعية الإجراء”.

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