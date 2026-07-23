اتحاد بلديات المنية يتلف مزروعات سقيت بمياه آسنة

نفّذ اتحاد بلديات المنية بايعاز من رئيسه توفيق زريقة، وبمؤازرة وزارة الصحة العامة، وطبيب القضاء، والقوى الأمنية، وشرطة البلدية، عملية كشف ميداني على أحد الحقول الزراعية في المنطقة ، وخلال الكشف، تبيّن استخدام المياه الآسنة لريّ المحاصيل الزراعية، ما يشكّل خطرًا على صحة المواطنين.

وبناءً على ذلك، جرى إتلاف كامل المحاصيل الزراعية المخالفة وفق الأصول، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالف، منعًا لتداول أي منتجات قد تهدد السلامة العامة”.

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