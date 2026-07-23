مذكرة تفاهم بين جامعة المدينة ورابطة أساتذة التعليم الثانوي

وقعت جامعة المدينة، ممثَلةً برئيسها الدكتور وليد داغر، مذكرة تفاهم مع رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، التي مثّلها في التوقيع رئيس الرابطة الأستاذ جمال العمر.

حضر حفل التوقيع من جانب جامعة المدينة كلٌّ من الدكتور عادل مراد، الأدميرال حسني ضاهر، الدكتورة إيمان البابا، الدكتورة هبة الشيخ، الدكتورة ريان نجار ومسؤول المكتب التربوي لتيار الكرامة ماهر شعراني، فيما حضر من جانب رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان الدكتور حسام زريقة مدير ثانوية المنية الرسمية ومقرر فرع الشمال في الرابطة ووليد الحفار مدير ثانوية المربي حسن الحجة وعضو الهيئة الإدارية في الرابطة.

ولفت بيان للجامعة الى ان “هذه المذكرة تهدف إلى توفير تقديمات وحسومات مالية لأبناء الأساتذة وعائلاتهم المنتسبين فعلياً لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان بما يتيح لهم متابعة دراستهم الجامعية ضمن بيئة أكاديمية متميزة وبشروط ميسّرة تراعي الأوضاع الاقتصادية الراهنة، إذ اعتمدت جامعة المدينة قسطاً سنوياً صافياً ومقطوعاً للاختصاصات المشمولة في هذه المذكرة، وذلك مساهمةً في تخفيف الأعباء المالية عن الطلاب وأسرهم، إلى جانب تقديم حسم إضافي على دورات اللغة الإنجليزية، في حال الحاجة إليها، بموجب اختبار تحديد المستوى”.

وأكد الطرفان “أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من إيمانهما بأهمية الشراكة بين المؤسسات التربوية، وحرصهما على دعم الطلاب وتمكينهم علمياً ومهنياً، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع المحلي، حيث تُعد هذه الشراكة نموذجاً للتعاون البنّاء بين مؤسسات التعليم العالي والهيئات التربوية، بما يعزز فرص التعليم النوعي ويدعم استمرارية الرسالة التعليمية في لبنان”.

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