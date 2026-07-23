بلدية جبيل: الإنترنت غير الشرعي مهدد بالانقطاع والبديل عبر الشبكات المرخصة

دعت بلدية جبيل – بيبلوس المواطنين والمؤسسات وأصحاب الأعمال إلى “المبادرة لاعتماد خدمات الإنترنت الشرعية والمرخصة في لبنان، والصادرة عن الجهات المخولة قانونًا، وذلك على خلفية البيان الصادر عن شركة كهرباء جبيل بشأن إزالة التعديات عن الشبكة الكهربائية”.

وأوضحت في بيان أن “إزالة التمديدات غير القانونية قد تؤدي إلى انقطاع خدمات الإنترنت غير الشرعية”، مؤكدة أن “الانتقال إلى الشبكات المرخصة يضمن استمرارية الخدمة ، ويجنب المشتركين أي انقطاع محتمل، فضلًا عن الإسهام في تعزيز السلامة العامة والالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.



وحثت المواطنين “التواصل مع هيئة أوجيرو أو مزودي خدمات الإنترنت المرخصين من وزارة الاتصالات، للاطلاع على الخيارات المتاحة وتأمين انتقال سلس وآمن إلى الشبكات الشرعية”، مؤكدة “دعمها الكامل للإجراءات الرامية إلى حماية السلامة العامة وتنظيم قطاع الاتصالات ضمن الأطر القانونية، بما يضمن مصلحة المواطنين واستمرارية الخدمات الأساسية”.

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