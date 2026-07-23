تأكيد على تطوير الجمارك بعد ضبط شحنة المخدرات الضخمة

نوّه وزير المالية ياسين جابر في تصريح، “بالإنجاز النوعي الذي حققته شعبة مكافحة المخدرات وتبييض الأموال في جمارك بيروت، والمتمثل في ضبط كمية ثلاثة أطنان ونصف الطن من المواد المخدّرة، كانت معدّة للتهريب إلى إحدى الدول الإفريقية”، مؤكداً أن “هذا الإنجاز يبرهن أن الجمارك، عندما تتوافر لها الإمكانات ويُفعَّل دورها وتُمنح الدعم اللازم، تكون قادرة على أداء رسالتها بكفاءة عالية في مكافحة التهريب وحماية الحدود وصون المصلحة الوطنية”.

وأشاد “بالاحترافية واليقظة التي أظهرها عناصر الجمارك”، مؤكداً أن “الاستثمار في العنصر البشري، من خلال التدريب والتأهيل وتوفير الوسائل التقنية الحديثة، هو الركيزة الأساسية لرفع كفاءة العمل الجمركي وتمكينه من مواكبة أساليب التهريب المتطورة، بما يعزز قدرة الدولة على حماية حدودها”.

وأكد أن “خطة تطوير إدارة الجمارك، التي يجري العمل عليها، تقوم على تحديث الإدارة، وتأهيل العنصر البشري، وتعزيز القدرات الرقابية والتقنية، بما يرفع كفاءة العمل الجمركي، ويحمي الاقتصاد الوطني، ويعيد ترسيخ ثقة الدول الشقيقة والصديقة بلبنان وبسلامة مرافئه ومعابره الشرعية، ويؤسس لبيئة آمنة وموثوقة لحركة التبادل التجاري، بما يشجع الاستثمارات ويعزز حضور لبنان كشريك تجاري يحترم أعلى معايير الالتزام والشفافية”.

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