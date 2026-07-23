توقيف سوريَّين وضبط أكثر من 10 كلغ من المخدرات في الجناح

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات لمكافحة تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخصَيْن مجهولَين بتخزين المخدرات داخل شقة في محلة الجناح، وترويجها.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّتَيْهما، وتوقيفهما. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، تم تحديد الشقة المستخدمة من قبلهما في محلة الجناح، وتبيّن أنهما يُدعيان:

م. خ. (مواليد عام 2003، سوري)

م. ع. (مواليد عام 1986، سوري) بحقه خلاصة حكم بجرم سرقة

بتاريخ 07-07-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة نفذت قوة خاصة تابعة للشعبة مداهمة للشقة المذكورة، وأوقفتهما في داخلها. بتفتيشهما والشقة، تم العثور على:

علبة بلاستيك بداخلها مادة بيضاء اللون زنتها حوالي 10.9 كلغ

/13/ كبسولة بلاستيك بداخلها مادة بيضاء اللون زنة الكبسولة حوالي 4 غ

/14/ كبسولة بلاستيك بداخلها مادة حبيبة بيضاء اللون، زنة الكبسولة حوالي 4 غ

/15/ كبسولة بلاستيك مدون عليها “2”، بداخلها مادة بيضاء اللون، زنة الكبسولة حوالي 6 غ

/14/ كبسولة بلاستيك مدون عليها “5”، بداخلها مادة بيضاء اللون، زنة الكبسولة حوالي 9 غ

كيس بداخله كمية من حشيشة الكيف، زنتها حوالي 8 غ

/20/ حبة نوع ترامادول

كيسين بداخلهما /16/ حبة ملوّنة مخدّر.

/4/ كبسولات بلاستيك فارغة (مدون عليها kok أو 2 أو5)

/4/ هواتف خلوية، ومبلغ مالي، ودفتر ورق لف، كيس بداخله قشّات “شاليمونات” بلاستيك ملوّنة

دراجة آليّة لون زهري، من دون لوحات.

بالتحقيق معهما، اعترف الأول بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لصالح أحد الأشخاص، واعترف الثاني بما نسب إليه.

أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

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