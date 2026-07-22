بالصور: الجيش يوقف ٦ لبنانيين و ٣ سوريين بينهم متورطون بجرائم خطف وسلب

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

توقيف ٦ لبنانيين و ٣ سوريين وضبط أسلحة وسيارات مسروقة #عاجل pic.twitter.com/ewCBMKJfBC — Cedar News (@cedar_news) July 22, 2026

نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مناطق مختلفة شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن، وأوقفت بنتيجتها 6 مواطنين و3 سوريّين وفقًا لما يلي:

• دهم منازل مطلوبين في بلدات: مقنة، بريتال، إيعات – بعلبك، وأوقفت 4 مواطنين و3 سوريّين، لمحاولتهم تنفيذ عملية سلب، وضُبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، وعدد من السيارات والدراجات النارية المسروقة.

• توقيف المواطن (ع.ز.) في منطقة الحدث – بعبدا، لارتكابه عدة جرائم: تأليف عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح، القيام بأعمال الخطف، إطلاق النار، افتعال إشكالات، فرض خوات.

• دهم منازل مطلوبين في منطقتَي دوحة عرمون وخلدة – عاليه، وضُبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

• توقيف المواطن (ك.م.) لإطلاقه النار خلال إشكال، وضُبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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