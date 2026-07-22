اسطفان: حصرية السلاح بيد الشرعية أساس نجاح زيارة عون

كتب النائب الياس اسطفان على منصة “إكس”: “كل الدعم لفخامة رئيس الجمهورية في زيارته إلى البيت الأبيض، لأنها تمثل فرصة وطنية لتثبيت لبنان على خريطة الدول، لا الساحات. إن نجاح هذه الزيارة يُقاس بقدرتها على تكريس مشروع الدولة اللبنانية: سيادة كاملة، حصرية السلاح بيد الشرعية، تنفيذ الإصلاحات، واستعادة ثقة الأشقاء والأصدقاء بلبنان. فهذه ليست مطالب فريق سياسي، بل حقّ كل لبناني، والركيزة الأساسية لقيام دولةٍ قوية تحمي شعبها، وتستعيد قرارها الحر ومكانتها الطبيعية بين الأمم”.

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