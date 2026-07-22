البعريني: كلنا مع ما قام به عون ولبنان الجديد يولد

كتب النائب وليد البعريني على منصة “إكس”: “أكثر ما لفتني خلال اللقاء التاريخي بين الرئيس عون وترامب، هو مدى الاحترام الذي عبر عنه الرئيس الأميركي للبنان واللبنانيين والدعم الذي سيقدمه. الصورة التاريخية في البيت الابيض ترسم المستقبل، لبنان لا يمكن الا ان يكون تحت المظلة الدولية، هذه الزيارة هي بداية وضع لبنان على خط التحرر الحقيقي، كلنا مع ما قام به عون وكلنا مع الشرعية، ولبنان الجديد يولد في هذه المرحلة الحساسة”.

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