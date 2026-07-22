بالصور.. عون من واشنطن: حصر السلاح بيد الدولة وإعادة الإعمار شرط لنزع سلاح الحزب

أقامت السفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة، حمادة معوض، حفل عشاء تكريماً لرئيس الجمهورية جوزاف عون والوفد اللبناني المرافق، بحضور عدد من أعضاء الكونغرس ومسؤولين في الإدارة الأميركية.

عون من واشنطن: حصر السلاح بيد الدولة وإعادة الإعمار شرط لنزع سلاح الحزب pic.twitter.com/0EEb0qliBn — Cedar News (@cedar_news) July 22, 2026



وأكد الرئيس عون في كلمته أن لبنان لا يمكن أن يكون آمناً ولا موحداً إلا بقيام دولة واحدة تمتلك جيشاً واحداً يحمي جميع اللبنانيين من دون تمييز، مشدداً على أن النموذج اللبناني يستحق الحماية ليس من أجل لبنان فقط، بل من أجل المنطقة أيضاً، لأنه يقوم على المبادئ نفسها التي قامت عليها الولايات المتحدة.

وفي ما يتعلق بملف السلاح، شدد عون على أن نزع سلاح حزب الله ممكن إذا توافرت الشروط اللازمة، وفي مقدمها إنهاء الاحتلال، وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة، وإطلاق برنامج لإعادة الإعمار تديره الدولة وحدها.

من جهتها، أكدت السفيرة حمادة معوض أن زيارة الرئيس عون تعكس الالتزام بتعزيز العلاقات التاريخية بين لبنان والولايات المتحدة، والعمل على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني إلى السيادة ووحدة الأراضي والأمن والازدهار والسلام.

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