ترامب يوجه بالسماح للرحلات الجوية الأميركية المباشرة إلى لبنان

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إدارته بالسماح لجميع شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان، في خطوة تعكس تطورًا في العلاقات بين البلدين.

وجاء الإعلان خلال استقبال ترامب للرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد ترامب أن العلاقات مع لبنان “جيدة”، مشيرًا إلى أن الرئيس عون يحظى بـ”احترام كبير”، مضيفًا أن الاجتماعات التي عقدها الجانبان كانت مثمرة، ومعربًا عن ثقته بإمكانية حل العديد من القضايا المتعلقة بلبنان، وقال: “لقد حللنا بعضها بالفعل.”

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