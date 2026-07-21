وفاة العميد الركن المتقاعد علي شبلي.. نبذة عن حياته

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد الركن المتقاعد علي شبلي (690033)، الذي توفي يوم الثلاثاء بتاريخ 21 /7 /2026، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

– من مواليد: 10 /6 /1944 تبنين – بنت جبيل.

– تطوّع في الجيش بتاريخ 4 /10 /1965، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /1969، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد ابتداءً من 1 /7 /1994.

– حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

– تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

– متأهل وله ثلاثة أولاد.

أقيم المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ 21 /7 /2026 الساعة 17.00 في حسينية بلدة تبنين- بنت جبيل، ووري الثرى في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي يوم الأربعاء بتاريخ 22 /7 /2026 ابتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00، في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء – بيروت (خلف المديرية العامة لأمن الدولة).

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