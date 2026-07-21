لبنان

بالصور: ترمب يلتقي في البيت الأبيض الرئيس عون

Published: 5 hours ago
بالصور: ترمب يلتقي في البيت الأبيض الرئيس عون

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يلتقي في البيت الأبيض الرئيس اللبناني جوزيف عون، الصور:

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Published: 5 hours ago
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