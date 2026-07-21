الجيش: إسرائيل أطلقت النار خلال انتشار وحداتنا في زوطر الغربية

الجيش اللبناني, إسرائيل, زوطر الغربية, النبطية, الجنوب, إطلاق نار, MCG4L

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أثناء تنفيذ الوحدات العسكرية عملية الانتشار في بلدة زوطر الغربية – النبطية، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مقربة من هذه الوحدات.

تؤكد قيادة الجيش أنّ هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية التي تتم في إطار الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L.

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