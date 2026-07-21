لبنانفيديو

بالفيديو: بالشمال.. ضبط مطعم ارتكب مخالفات صحية جسيمة

Published: 3 days ago
بالفيديو: بالشمال.. ضبط مطعم ارتكب مخالفات صحية جسيمة

افادت المديرية العامة لأمن الدولة على “إكس” أن أمن الدولة في الشمال ضبط مخالفات صحية جسيمة في أحد مطاعم المنية، الفيديو:

Join Cedar News WhatsApp

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: 3 days ago
زر الذهاب إلى الأعلى