بالفيديو: بالشمال.. ضبط مطعم ارتكب مخالفات صحية جسيمة

\n\n\n\n\n\u0627\u0641\u0627\u062f\u062a \u0627\u0644\u0645\u062f\u064a\u0631\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0645\u0629 \u0644\u0623\u0645\u0646 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u0629 \u0639\u0644\u0649 "\u0625\u0643\u0633" \u0623\u0646 \u0623\u0645\u0646 \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u0629 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0634\u0645\u0627\u0644 \u0636\u0628\u0637 \u0645\u062e\u0627\u0644\u0641\u0627\u062a \u0635\u062d\u064a\u0629 \u062c\u0633\u064a\u0645\u0629 \u0641\u064a \u0623\u062d\u062f \u0645\u0637\u0627\u0639\u0645 \u0627\u0644\u0645\u0646\u064a\u0629\u060c \u0627\u0644\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648:\n\n\n\n\nhttps:\/\/twitter.com\/cedar_news\/status\/2079459540894900353?s=20\n\n