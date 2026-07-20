بالصور: تشييع الرقيب الأول الشهيد أحمد خليل في بلدته فرون

شيعت قيادة الجيش وأهالي بلدة فرون – بنت جبيل الرقيب الأول الشهيد أحمد خليل الذي استشهد، في 18 /7 /2026 جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري – صور.

تشييع الرقيب الأول الشهيد أحمد خليل في بلدته فرون pic.twitter.com/RK135ACFav — Cedar News (@cedar_news) July 20, 2026

استهل التشييع من أمام المستشفى اللبناني الإيطالي – صور، حيث أدّت ثلّة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليد الشهيد أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية.

بعدها، نقل الجثمان إلى جبانة بلدة فرون – بنت جبيل، حيث أُقيم المأتم بحضور ممثل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وألقى كلمة جاء فيها: “تستمرّ قافلة شهداء الجيش على طريق الشرف والتضحية والوفاء، واليوم تزفّ المؤسسة العسكرية إلى الوطن الرقيب الأول الشهيد أحمد خليل. وكان الشهيد العزيز عند قسمه، ملتزمًا شرف المهمّة إلى أبعد الحدود، لينجزها على أكمل وجه”.

وأكد أن “المؤسسة العسكرية ستبقى إلى جانب عائلات الشهداء وفاءً لتضحياتهم الجلية”.

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