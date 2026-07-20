عودة الرحلات الجويّة المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة.. هذا ما كشفه روبيو

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن الولايات المتحدة تبحث في سبل دعم ازدهار لبنان وتعزيز التعاون الاقتصادي معه، مشيراً إلى أن المحادثات ركزت على آليات جذب المزيد من الاستثمارات الأميركية والدولية.

وقال روبيو: إن النقاش لم يقتصر على الجوانب الأمنية، بل شمل أيضاً تعزيز الاستثمار في لبنان وخلق فرص اقتصادية جديدة. وأضاف: “سنبدأ مع الجانب اللبناني مسارا لدرس إمكانية إعادة تسيير رحلات جوية مباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان، وهو أمر غير متاح حالياً، وسنبحث إمكانية تحقيق ذلك وتحديد موعد تنفيذه”.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تندرج في اطار الجهود الرامية الى دعم اقتصاد لبنان وتعزيز فرص الازدهار فيه

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