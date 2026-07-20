بعد إخلاء سبيله.. فضل شاكر يغادر لبنان

ذكرت مصادر أنَّ الفنان فضل شاكر غادر الأراضي اللبنانية برفقة نجله محمد متوجهاً إلى قطر، وذلك على متن رحلة خاصة.

وجاءت مغادرة شاكر بعد موافقة هيئة المحكمة العسكرية بالإجماع على إخلاء سبيله، في تطور جديد ضمن المسار القضائي للملفات المرتبطة به.وكان شاكر قد خضع خلال الفترة الماضية لإجراءات قضائية أمام المحكمة العسكرية، على خلفية قضايا تعود إلى سنوات سابقة، قبل أن يصدر القرار بإخلاء سبيله ومغادرته لبنان.

وجاءت مغادرة شاكر بعد موافقة هيئة المحكمة العسكرية بالإجماع على إخلاء سبيله، في تطور جديد ضمن المسار القضائي للملفات المرتبطة به.

وكان شاكر قد خضع خلال الفترة الماضية لإجراءات قضائية أمام المحكمة العسكرية، على خلفية قضايا تعود إلى سنوات سابقة، قبل أن يصدر القرار بإخلاء سبيله ومغادرته لبنان.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.