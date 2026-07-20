جمعية جاد: ملاحقة مروجي المخدرات ليست مسؤولية المواطنين

اعلنت اللجنة القانونية في جمعية جاد – شبيبة ضد المخدرات في بيان انها تتابع بقلق بالغ تنامي ظاهرة قيام بعض المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية بملاحقة مروجي المخدرات وتوقيفهم بطريقة عشوائية، في مشهد يطرح العديد من علامات الاستفهام”.

وسألت:”هل تُعد هذه الظاهرة مؤشراً إيجابياً على وعي المجتمع ورفضه لانتشار المخدرات، أم أنها تعكس تقاعساً لدى الجهات الرسمية المعنية ، الأمر الذي دفع المواطنين إلى تعريض حياتهم وسلامتهم للخطر للقيام بمهام ليست من مسؤولياتهم؟”.

كما تساءلت :” هل يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المروجين والمتورطين بعد تسليمهم إلى الجهات المختصة، بما يضمن محاسبتهم وفق الأصول القانونية؟”.

واكدت أن” تجار المخدرات لا يشكلون مجرد خطر مرتبط بترويج المواد المخدرة، بل إن العديد منهم يديرون شبكات إجرامية منظمة، وترتبط أنشطتهم، في كثير من الحالات، بجرائم خطيرة مثل القتل والسرقة والاعتداءات المسلحة وغيرها من الجرائم. كما أن تعاطي المخدرات قد يكون عاملاً مساهماً في وقوع أعمال عنف وجرائم متعددة، الأمر الذي يجعل هذه الآفة عبئاً خطيراً على المجتمع وأمنه واستقراره”.

واشارت الى ” أن مكافحة المخدرات هي مسؤولية الدولة وأجهزتها الأمنية ، ولا يجوز أن تتحول إلى مسؤولية الأهالي أو أن تُترك للمبادرات الفردية، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر أمنية وقانونية جسيمة”.

ودعت”الجهات المعنية إلى تكثيف جهودها في ملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات داخل لبنان ، وتوقيف كل من تثبت مسؤوليته وفق القانون، واتخاذ إجراءات حازمة للحد من انتشارهذه الظاهرة، بما يحفظ أمن المجتمع ويعزز سيادة القانون”، محذرة من أن” استمرار عدم معالجة هذه الظاهرة داخل لبنان قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، ويضعف ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وهو ما لا يخدم سيادة القانون ولا أمن لبنان”.

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