بالصور: جامعة العائلة المقدسة في البترون تنظّم يومًا علميًا حول مستقبل إدارة الشركات وتحديات التحول

نظّمت جامعة العائلة المقدّسة – البترون وبالشراكة مع كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية وMines Saint-Étienne، يومها العلمي لعام 2026 بعنوان: “إعادة التفكير في إدارة الشركات في ظلّ تحوّلات اليوم وتحدّيات الغد”.

جامعة العائلة المقدسة في البترون تنظّم يومًا علميًا حول مستقبل إدارة الشركات وتحديات التحولhttps://t.co/lFqDScxjzs pic.twitter.com/gHOXyujrx0 — Cedar News (@cedar_news) July 20, 2026

افتتحت عميدة كلية إدارة الأعمال الدكتورة جوزيان أبي خطار اليوم العلمي بكلمة أكّدت فيها أنّ “إدارة الشركات لم تعد تقتصر على تسيير الواقع، بل أصبحت مطالبة باستشراف المستقبل، الابتكار، تعزيز القدرة على الصمود، ووضع الإنسان في صميم الأداء”.

شارك في اللقاء باحثون وأساتذة وطلاب ومهنيون، واختُتم بتكريم الأبحاث المتميّزة وتوزيع الجوائز.

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