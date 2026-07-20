حراك المعلمين: الشهادة الرسمية حق لجميع الطلاب بلا استثناء

طالب حراك المعلمين المتعاقدين وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ب”إنصاف طلاب الطلبات الحرة وإدراجهم ضمن أي قرارات استثنائية تتعلق بالشهادة الرسمية”، معتبرا أن “استثناءهم يشكل تمييزًا غير مبرر بين الطلاب الذين عاشوا الظروف نفسها”.

ودعا في بيان، إلى “إلغاء التمييز بين طلاب المدارس النظامية وطلاب الطلبات الحرة، واعتماد معايير موحدة تحقق العدالة والمساواة”، مؤكدا أن” الحق في التعليم والشهادة الرسمية لا يجب أن يرتبط بطريقة التسجيل أو العمر أو الوضع الاجتماعي”.

كما شدد على “ضرورة مراعاة الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب والأزمات الاقتصادية والاجتماعية على جميع الطلاب”، مطالبا ب”قرارات تربوية منصفة تشمل الجميع من دون استثناء”.

وأكد أن “التعليم حق أساسي”، داعيًا وزارة التربية إلى” اعتماد سياسات تحقق العدالة التربوية، وتكفل حماية حقوق جميع الطلاب، بما يحفظ كرامتهم ويؤمن تكافؤ الفرص بينه”.

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