توقيف لبناني متهم بقتل فتاة بعد كمين في حي السلم

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي أجرتها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، تمكنت من تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء بجرم قتل فتاة من الجنسيّة السّوريّة في حي السلم بتاريخ 11-10-2024، ويُدعى:

ح. ا. (مواليد عام 2002، لبناني) وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم قتل، وخلاصة حكم بجرم إطلاق نار.

بتاريخ 06-07-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بكمين محكم في حي السلم على متن دراجة آليّة لون أبيض من دون لوحات، تم ضبطها. بتفتيشه والدراجة، تم العثور على ما يلي:

مسدس حربي مع ممشط، و/16/ طلقة صالحة للاستعمال، غلاف وحزام قماشيّين

سلسال فضيّ اللون

مستندات شخصية عائدة لشقيقه، هاتف خلوي، ومبلغ ماليّ.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.

أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

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