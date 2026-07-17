منسق “القوات اللبنانية” في البترون جو الفغالي يلتقي محازبي جربتا

التقى منسق منطقة البترون في القوات اللبنانية، المهندس جو الفغالي، محازبي بلدة جربتا في لقاء تعارفي خُصص للتواصل وتبادل الآراء، وبحث سبل تفعيل العمل الحزبي وتعزيز حضور القوات اللبنانية في البلدة.

وأكد الفغالي أهمية العمل بروح الفريق الواحد، داعيًا إلى تنشيط المبادرات الحزبية والاجتماعية، وتعزيز التواصل مع أبناء جربتا بما يخدم البلدة ويعزز حضور القوات اللبنانية فيها، مشددًا على مواصلة العمل بروح المسؤولية والالتزام لخدمة المجتمع المحلي

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