لبنان

بالصور: الجيش يوقف 8 لبنانيين وسوريَّين في مداهمات أمنية ويضبط أسلحة ومخدرات

Published: 9 hours ago
بالصور: الجيش يوقف 8 لبنانيين وسوريَّين في مداهمات أمنية ويضبط أسلحة ومخدرات

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

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نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية واسعة في مختلف المناطق اللبنانية، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وأوقفت بنتيجتها 8 مواطنين وسوريَّين وفقًا لما يلي:
• دهم منازل مطلوبين في مناطق خلدة والشويفات وعرمون – عاليه وتوقيف المواطنَين (خ.ا.) و(خ.ض.) لتأليفهما عصابة سرقة وسلب، والمواطن (ع.ش.) لقيامه بأعمال خطف، والمواطن (م.ز.) لإطلاقه النار. وضُبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية، وأعتدة عسكرية.
• دهم منزل السوري (ح.ح.) في منطقة عرمون – عاليه وتوقيفه لإطلاقه النار.
• توقيف المواطن (ع.م.) في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية لقيامه بأعمال سلب وسرقة وترويجه المخدرات.
• توقيف المواطنَين (ا.ف.) و(م.ح.) والسوري (م.و.) عند حاجزَي مجدلون وحربتا – بعلبك لإطلاقهم النار وحيازتهم كمية من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون.
• توقيف المواطن (ع.م.) في منطقة رأس العين – بعلبك لحيازته سلاحًا حربيًّا.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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Published: 9 hours ago
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