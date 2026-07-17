لبنانفيديو

بالفيديو: حادث سير مروّع على اوتوستراد حريصا – مفرق ساحل علما

Published: 14 hour ago
بالفيديو: حادث سير مروّع على اوتوستراد حريصا - مفرق ساحل علما

وقع حادث سير مروّع على اوتوستراد حريصا – مفرق ساحل علما بين عدد من السيارات ادى الى وقوع اصابات وأضرار جسيمة في السيارات، الفيديو:

Join Cedar News WhatsApp

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: 14 hour ago
زر الذهاب إلى الأعلى