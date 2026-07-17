بالفيديو: حادث سير مروّع على اوتوستراد حريصا – مفرق ساحل علما

\n\n\n\n\n\u0648\u0642\u0639 \u062d\u0627\u062f\u062b \u0633\u064a\u0631 \u0645\u0631\u0648\u0651\u0639 \u0639\u0644\u0649 \u0627\u0648\u062a\u0648\u0633\u062a\u0631\u0627\u062f \u062d\u0631\u064a\u0635\u0627 - \u0645\u0641\u0631\u0642 \u0633\u0627\u062d\u0644 \u0639\u0644\u0645\u0627 \u0628\u064a\u0646 \u0639\u062f\u062f \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0633\u064a\u0627\u0631\u0627\u062a \u0627\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0649 \u0648\u0642\u0648\u0639 \u0627\u0635\u0627\u0628\u0627\u062a \u0648\u0623\u0636\u0631\u0627\u0631 \u062c\u0633\u064a\u0645\u0629 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0633\u064a\u0627\u0631\u0627\u062a\u060c \u0627\u0644\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648:\n\n\n\n\nhttps:\/\/twitter.com\/cedar_news\/status\/2078003802158891363?s=20\n\n