بالصور: توقيف 28 سوريًا و 5 لبنانيين في عمليات أمنية للجيش شمالًا

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

توقيف 28 سوريًا و 5 لبنانيين في عمليات أمنية للجيش شمالًا #عاجل pic.twitter.com/ZtCeLtMFdS — Cedar News (@cedar_news) July 16, 2026

نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في منطقة الشمال، شملت عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية، وأوقفت بنتيجتها 5 مواطنين و28 سوريًّا وفقًا لما يلي:

• توقيف المواطنَين (م.غ.) و(ا.م.) في منطقة أبي سمرا – طرابلس لإطلاقهما النار.

• توقيف المواطن (م.ر.) عند حاجز البادرية – طرابلس لإطلاقه النار.

• توقيف المواطن (م.ش.) في منطقة المعرض – طرابلس لحيازته مسدسًا وذخائر حربية.

• توقيف المواطن (ب.م.) عند حاجز المدفون – البترون لحيازته مسدسًا حربيًّا.

• توقيف 28 سوريًّا عند حاجز المدفون – البترون لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية.

سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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