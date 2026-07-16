بيان للحزب حول ما حصل في سوريا

نفى “حزب الله” مجددًا ما يتم تداوله بشأن وجود أي نشاط له داخل الأراضي السورية، مؤكدًا أن هذه الادعاءات “باطلة جملةً وتفصيلًا” ولا تستند إلى أي أساس من الصحة.

وفي بيان صادر عن العلاقات الإعلامية، ذكّر الحزب بأنه سبق أن نفى مرارًا هذه المزاعم بشكل قاطع، مشددًا على أن ما يُتداول بين الحين والآخر بشأن نشاطه داخل سوريا هو “روايات مختلقة”.

واعتبر البيان أن هذه الاتهامات تهدف إلى “الإساءة إلى حزب الله”، وتخدم، بحسب تعبيره، “المشروع الصهيوني – الأميركي في المنطقة”.

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