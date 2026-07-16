في الكورة.. قطع طريق وإصابة صاحب بسطة بعد تهديده بقتل نفسه

شهد مفرق المزار في منطقة النخلة قضاء الكورة توتراً بعد أن قطع المدعو “ص.ط.” الطريق بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على إزالة بسطة خضار عائدة له من قبل شرطة البلدية، قبل أن يُقدم على تشـ.. طيب نفسه بسـ.. كين مهدداً بذبـ.. ح نفسه.

وعلى الفور حضرت دوريات من الجيش اللبناني ومخابرات الجيش، وعملت على احتواء الموقف وإعادة فتح الطريق، فيما نُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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