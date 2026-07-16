أمن الدولة يزيل تعديات على شبكة كهرباء لبنان في بعلبك

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

“في إطار مكافحة أعمال التعدّي على الأملاك العامة، توافرت معلومات لدى مديرية بعلبك –الهرمل الإقليمية في أمن الدولة – مكتب بعلبك، حول قيام اللبناني (ز. ع.) باستجرار التيار الكهربائي بصورة غير مشروعة من خطوط شركة كهرباء لبنان في حي الشراونة، وتوزيعه على المشتركين بالمولدات الكهربائية الخاصة لقاء مبالغ مالية، بمساعدة عامل سوري الجنسية. وبناء لإشارة القضاء المختص، نفذت دورية من مكتب أمن الدولة في بعلبك، بمؤازرة دورية من اللواء السادس في الجيش اللبناني وموظفي شركة كهرباء لبنان، عملية إزالة التعديات وتفكيك الكابلات الكهربائية المستخدمة في استجرار التيار بصورة غير مشروعة. كما تم استدعاء أصحاب العلاقة لإجراء التحقيقات اللازمة وكشف جميع المتورطين”.

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