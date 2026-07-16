لبنان

توقيف سوري اعترف بتنفيذ أكثر من 10 عمليات سلب

Published: 4 days ago
توقيف سوري اعترف بتنفيذ أكثر من 10 عمليات سلب

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

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“في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة كل أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي، حول قيام شخص بعمليّات سرقة وسلب درّاجات آليّة في محلّة الرِحاب.

 بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت دوريّة من المفرزة من توقيفه في المكان المذكور، وهو: أ. غ. (مواليد 2009، سوري)

بالتّحقيق معه، اعترف بتنفيذ ما يفوق عشر عمليّات سلب في مناطق مختلفة من بيروت وجبل لبنان.

أودع القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ”.

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Published: 4 days ago
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