أمن الدولة تفتح تحقيقًا في استخدام لوحات مزوّرة

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:” تداولت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات وصوراً تتعلق باستخدام لوحات تسجيل مدنية عائدة للمديرية العامة لأمن الدولة من قبل أشخاص مجهولين. يهم المديرية العامة لأمن الدولة أن توضح أن هذه الارقام المدنية مخصصة لهذه المديرية العامة ولكن اللوحات المعدنية الموجودة على السيارة الظاهرة في الصورة مزورة ولا تعود لأي من آلياتها العاملة، وأن الجهات المختصة باشرت فوراً تحقيقاً شاملاً بإشراف القضاء العسكري لتحديد كيفية استخدامها، وكشف هوية المتورطين، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بحقهم”.



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