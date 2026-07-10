عون إلى واشنطن حاملاً ملف اليونيفيل ورسالة بشأن حصر القرار بالدولة

أفادت معلومات بأن رئيس الجمهورية جوزاف عون سيطرح خلال زيارته الرسمية إلى واشنطن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستقبل القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، وسيطلب تمديد بقائها لفترة إضافية أو إيجاد بديل عنها.

وأضافت المعلومات أن عون أبلغ المعنيين أن قرار فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني يهدف إلى تكريس سيادة الدولة اللبنانية، وليس إلى تطويق طهران، في ظل تخوف لبناني من أن ينعكس أي تدهور أو انفراج في العلاقات الأميركية – الإيرانية على الوضع في لبنان.

وبحسب المعلومات، شدد عون على أنه إذا لم يتجاوب حزب الله مع الجهد المبذول لإنهاء الحرب في الجنوب، فسيتحمل مسؤولية قراره، بما يثبت أن خياره إيراني وليس لبنانياً.

LBC

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