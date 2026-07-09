مأساة في عكار ووفاة فتى.. ماذا حصل؟

توفي الطفل عاطف عبد القادر عباس إثر حادث سير مأسوي وقع على طريق جديدة القيطع في محافظة عكار، بعدما صدمه “بيك اب” كان على متن دراجته الهوائية.

وأدى الحادث إلى إصابة الطفل بجروح بالغة، ما لبث أن فارق الحياة متأثرًا بها.

وحضرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة إلى المكان، وباشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونُقل جثمان الطفل إلى أحد مستشفيات المنطقة .

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