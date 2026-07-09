خلاف حول آلية الانسحاب في لقاء بري وعيسى.. والجيش اللبناني في صلب البحث

أفادت معلومات بأن اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري والمبعوث الأميركي توم عيسى تناول الخلافات المتعلقة بتحديد المناطق التجريبية، وآلية الانسحاب الإسرائيلي، ودور الجيش اللبناني في تنفيذ الاتفاق. وبحسب مصادر مطّلعة، طالب بري بانسحاب إسرائيلي كامل من الأقضية وتسليمها للجيش اللبناني، فيما تمسّك عيسى بخطة تقوم على تجزئة المناطق التجريبية والانسحاب التدريجي منها تحت رقابة أميركية. وأضافت المعلومات أن عين التينة تعتبر أن مرحلة ما بعد الحرب يجب أن تشبه ما جرى بعد حرب تموز، لناحية الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي وانتشار الجيش اللبناني.

المصدر: الجديد

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.