الأمن العام يحدد مواعيد الاختبارات الخطية للمتطوعين

صدر عن مكتب شؤون الإعلام البيان التالي: “الحاقاً للتعاميم الصادرة سابقاً عن المديرية العامة للأمن العام والمتعلقة بتحديد وتأجيل مواعيد الاختبارات الخطية للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن، صدر عن المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: أولاً: يُحدّد تاريخ 2026/07/18 موعداً لإجراء الاختبارات الخطية للمرشحين لرتبة مفتش ثاني متمرن المقبولين في الاختبار الطبي، وتاريخ 2026/07/19 موعداً لإجراء الاختبارات الخطية للمرشحين لرتبة مأمور متمرن المقبولين في الاختبار الطبي. ثانياً: يُحدّد مكان إجراء الاختبارات الخطية في مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الجامعية – الحدث مبنى كليتي الحقوق وإدارة الأعمال. ثالثاً: يطلب إلى المرشحين عند تقدّمهم لإجراء الاختبارات الخطية الحضور إلى المكان المحدّد أعلاه (كلٌّ في موعد اختباره) عند الساعة السابعة صباحاً مصطحبين معهم ما يلي: 31- ما يثبت هويتهم الشخصية (بطاقة هوية أو بيان قيد إفرادي انموذج جديد). 32- إيصال الترشيح الأصلي. 33- أقلام حبر أزرق لزوم الاختبار. ملاحظة: – ضرورة إبقاء الهواتف الخليوية وتوابعها خارج مباني المدينة الجامعية تحت طائلة عدم قبول المرشح في الاختبار الخطي. – يسمح للمرشحين لرتبة مفتش ثاني متمرن إحضار آلة حاسبة غير مبرمجة. رابعاً: لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة دوائر ومراكز الأمن العام الإقليمية”.

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