تهديد بالسلاح لرئيس بلدية جون.. والأجهزة الأمنية تتحرك

تقدم رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الجنوبي ورئيس بلدية جون يوسف خرياطي، اليوم بشكوى لدى مخفر مزرعة الضهر ضد أحد أبناء بلدة جون، وذلك بعد أن أقدم الأخير، بحسب الشكوى، على إشهار بندقية صيد بوجه خرياطي وتهديده.

وبحسب المعلومات، فإن الحادثة جاءت على خلفية معاملة بلدية عالقة تعود إلى فترة ما قبل انتخاب خرياطي رئيسًا للبلدية، فيما باشرت الجهات الأمنية تحقيقاتها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف ملابسات القضية.

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