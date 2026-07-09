الجميّل: كيف يُجدَّد لمن اعتبرته الدولة شخصًا غير مرغوب فيه؟

علّق رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل على التقارير الاعلامية التي تتحدث عن تجديد تأشيرة السفير الايراني في لبنان، وكتب على “أكس”: “كيف يمكن لمن اعتبرته الدولة اللبنانية شخصاً غير مرغوب فيه، أن يحصل لاحقاً على تجديد لتأشيرته؟ إذا صحت التقارير الاعلامية، فهذه ليست مجرد معاملة إدارية، بل نسف لهيبة الدولة وتناقض مع قرار سيادي رسمي”.

وتابع:” الأمن العام مطالب بتوضيح للرأي العام، لأن احترام قرارات الدولة يبدأ من التزام مؤسساتها بها، لا من الالتفاف عليها”.

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