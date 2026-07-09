تصعيد إسرائيلي جديد.. نسف واسع داخل الخيام وانفجارات مدوية

نفّذ الجيش الاسرائيلي، ليلا وفجرا، سلسلة عمليات نسف داخل بلدة الخيام، سُمعت أصداؤها في مختلف مناطق الجنوب.

فقد دوّى انفجار عنيف عند قرابة الأولى والنصف بعد منتصف الليل، هزّ المنطقة، وتبيّن أن مصدره بلدة الخيام. تلاه أربعة انفجارات مماثلة قرابة الساعة الثالثة والنصف فجرًا، ناجمة عن عمليات تفجير جديدة، نفّذها جيش العدو داخل البلدة.

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