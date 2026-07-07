لبنان

تدابير سير على أوتوستراد أميون – شكا لمدة أسبوع

Published: 37 minute ago
تدابير سير على أوتوستراد أميون – شكا لمدة أسبوع

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:
تستكمل الشّركة المكلّفة من قِبَل وزارة الأشغال العامّة والنّقل، الأشغال المتعلّقة بتعبيد المسلك الغربي من أوتوستراد أميون – شكّا الدّولي، بدءًا من بعد النّفق وصولًا إلى جسر المسيلحة، وذلك يوميًّا من السّاعة 9:00 صباحًا حتى السّاعة 17:00، اعتبارًا من يوم غد الأربعاء 8-7-2026 ولغاية الثلاثاء 14-7-2026، بحيث سيتم تضييق المسلك المذكور من الأوتوستراد، ومنع المرور على مسرب واحد أو مسربَين فقط، طيلة فترة الأشغال، باستثناء يومي السبت والأحد 11 و 12-7-2026 بحيث سيتم منع المرور، بشكلٍ كلّي من السّاعة 9:00 لغاية السّاعة 15:00، وتحويل السّير إلى المسلك الشّرقي الذي سيصبح بالاتجاهين.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام

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Published: 37 minute ago
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