اختفى بعد دخوله مخيم صبرا.. هل تعرفون مكان حسن زيون؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة:

حسن علي زيون (مواليد عام 1994، لبناني)

الذي فُقِدَ بعد أن دخل مخيّم صبرا بتاريخ 25-11-2025، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمفرزة الضاحية القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، على الرّقم: 451162-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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