الجيش: توقيف سوريين إثنين في الشراونة لإقدامهما على ترويج المخدرات

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 7/7/2026، نفّذت وحدة من الجيش عملية دهم لمنازل مطلوبين في منطقة الشراونة – بعلبك، وأوقفت السوريين (ك.م.) و(ع.ز.) لإقدامهما على ترويج المخدرات، وضبطت كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص”.

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