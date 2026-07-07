لبنان

عراقجي: لا اتفاق نهائي مع واشنطن قبل انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان

Published: 5 minutes ago
عراقجي: لا اتفاق نهائي مع واشنطن قبل انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن أي اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة لن يُبرم ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، مشددًا على أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان يشكل عائقًا أمام إتمام التسوية. ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت التفاهمات الإقليمية ووقف التصعيد.

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Published: 5 minutes ago
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