عون: لا تفاوض عن لبنان إلا عبر الدولة.. وإسرائيل أقرت بعدم وجود مطامع في الأراضي اللبنانية

جدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون دعوته إلى المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل احترام اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً تمسّك لبنان بتطبيقه الكامل. وشدّد عون على أنه “لن أقبل تحت أي ظرف أن يفاوض أحد عن لبنان”، لافتاً إلى أن الدولة اللبنانية انتزعت من إسرائيل اعترافاً بعدم وجود أي مطامع لديها في الأراضي اللبنانية، في تأكيد على حصرية التفاوض بالدولة وصون السيادة الوطنية.

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