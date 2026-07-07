لجنة تكنولوجيا المعلومات تناقش ملف القمار الإلكتروني

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة لها برئاسة رئيس اللجنة النائب طوني فرنجيه وحضور مقرّر اللجنة النائب الياس حنكش وأعضاء اللجنة النواب: نقولا صحناوي ورازي الحاج.

كما حضر الجلسة النواب حيدر ناصر، سجيع عطية وسيمون أبي رميا، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان شارل غسطين، محامي الكازينو فراس أبي يونس والخبير القانوني المحامي أنطوان فنيانوس.

وفي خلال الجلسة تم الاستماع إلى شرح مفصّل من رئيس مجلس إدارة الكازينو حول قطاع القمار الالكتروني وكيفية تنظيمه.

وبعد النقاش، رفع رئيس اللجنة الجلسة على أن تعقد جلسات لاحقة لبحث الموضوع مع الأمنيين ووزارة السياحة و”بيت أريبيا”.

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