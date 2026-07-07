تعديل مكان امتحانات الكولوكيوم لطلاب الطب العام

أعلنت المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي ، أن امتحانات الكولوكيوم الشفهية لاختصاص الطب العام للطلاب الخريجين من جامعات من داخل لبنان وخارجه ، سيتم إجراؤها ولأسباب لوجستية ، في الجامعة اللبنانية – مجمع الرئيس رفيق الحريري – مبنى كلية العلوم الطبية في الحدث ، بدلا من كلية الصحة في مجمع بيار الجميل الجامعي في الفنار .

ودعت المديرية العامة للتعليم العالي جميع الطلاب المعنيين إلى الحضور عند الثامنة من صباح غد الأربعاء إلى مركز الامتحانات في الجامعة اللبنانية في الحدث للمشاركة في امتحانات الكولوكيوم .

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