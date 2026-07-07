شكوى قضائية بعد تداول معلومات عن عقار في زغرتا

افاد المكتب الاعلامي لرئاسة الجامعة اللبنانية في بيان أن “بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت معلومات زعمت أن رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران اشترى عقارًا في منطقة كفردلاقوس – زغرتا”.

أضاف البيان: “تؤكد رئاسة الجامعة اللبنانية أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، وتعلن احتفاظها بحقها في ملاحقة كل من يثبت التحقيق تورطه في اختلاقها أو نشرها أو إعادة نشرها، أمام القضاء المختص. كما تقدمت رئاسة الجامعة بشكوى لدى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت سُجلت تحت الرقم 12053، وأُحيل الملف إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية لإجراء التحقيقات اللازمة”.

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