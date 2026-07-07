كمين محكم في مخيم صبرا.. توقيف فلسطيني مطلوب بحقه 26 مذكرة عدلية

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء والمشتبه بهم في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد مكان وجود أحد أخطر المطلوبين للقضاء داخل مخيّم صبرا، والذي كان متواريًا عن الأنظار لفترة طويلة بسبب نشاطه الإجرامي، ويدعى:

ح. ع. ر. (من مواليد عام 1996، فلسطيني الجنسيّة)

بحقّه /26/ مذكّرة عدليّة بجرائم: تجارة مخدّرات، وأسلحة، وإطلاق نار، وإدخال ممنوعات إلى السجن. ويُعدّ من الأشخاص الخطرين، ويحمل السّلاح بصورة مستمرّة.

أُعطيت الأوامر للعمل على توقيفه بالسّرعة الممكنة.

بتاريخ 15-06-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من إلقاء القبض عليه، بعد تنفيذها كمينًا محكمًا داخل المخيّم المذكور، وضُبط بحوزته مسدّس حربي.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المسدّس المضبوط المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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